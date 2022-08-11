Голкіпер Богдан Сарнавський вміє не лише відбивати м'ячі, а й засмучувати своїх колег по амплуа.

Воротар Кривбаса продемонстрував чудову, як для свого апмлуа, техніку. На тренуванні команди Богдан забив кілька ефектних голів дальніми ударами, які порівняли зі знаменитими пострілами Кріштіану Роналду найкращих часів.

Сестра Роналду відреагувала на гол Мессі, який порівняли з шедевром Кріштіану

"Український Кріштіану в рукавичках", – підписали відеоролик з голами Сарнавського в Instagram криворізького клубу.

Нагадаємо, 27-річний Сарнавський приєднався до команди Юрія Вернидуба на правах вільного агента у поточне трансферне вікно, підписавши контракт на сезон 2022/23. Раніше досвідчений воротар пограв за низку українських клубів – СК Дніпро-1, Львів, Верес, Ворсклу, Шахтар, Арсенал Київ. Має досвід виступів і за кордоном – Уфа та Хапоель Тель-Авів.

Луческу наступає на граблі Реброва, або Що не так із трансфером Кабаєва в Динамо?