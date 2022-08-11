Голкипер Богдан Сарнавский умеет не только отбивать мячи, но и огорчать своих коллег по амплуа.

Вратарь Кривбасса продемонстрировал отличную, как для своего апмлуа, технику. На тренировке команды Богдан забил несколько эффектных голов дальними ударами, которые сравнили со знаменитыми выстрелами Криштиану Роналду лучших времен.

Сестра Роналду отреагировала на гол Месси, который сравнили с шедевром Криштиану

"Украинский Криштиану в перчатках", – подписали видеоролик с голами Сарнавского в Instagram криворожского клуба.

Напомним, 27-летний Сарнавский присоединился к команде Юрия Вернидуба на правах свободного агента в текущее трансферное окно, подписав контракт на сезон 2022/23. Ранее опытный вратарь поиграл за ряд украинских клубов – СК Днепр-1, Львов, Верес, Ворсклу, Шахтер, Арсенал Киев. Имеет опыт выступлений и за границей – Уфа и Хапоэль Тель-Авив.

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