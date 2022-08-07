Напередодні 34-річний Мессі вперше в кар'єрі забив ударом через себе. Це сталося в поєдинку першого туру чемпіонату Франції Клермон – ПСЖ (0:5).

Бенефіс Неймара та унікальний гол Мессі у відеоогляді матчу Клермон – ПСЖ – 0:5

У соцмережах почали порівнювати цей гол із м'ячем, який забив Кріштіану Роналду у ворота Ювентуса в матчі ЛЧ 2017/18. Тоді португалець ефектною бісіклетою вразив ворота Буффона на Альянц Арені в Турині. Той гол вважають одним із найкращих в історії футболу.

"Перше – це удар. Друге – це бісіклета. Перше – у матчі чемпіонату Франції проти Клермона. Друге – в плей-офф Ліги чемпіонів. В одному випадку гравець спирається обома руками на газон. На другому зображенні його тіло повністю у повітрі – інший гравець міг би поміститися в простір між його тілом і полем. Не можна це порівнювати", – написали в одному з фанатських пабліків Кріштіану.

Катя Авейру (рідна сестра 37-річного португальця) лайкнула вказаний допис і залишила емодзі оплесків.

До слова, за весь минулий сезон чемпіонату Франції Мессі забив лише 6 голів. Після першого туру сезону 2022/23 в його активі вже два.

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