Розгромна перемога Буковини над МФК Металургом (5:0) стала першою для клубу з Чернівців з 2007 року, в якому команді вдалось забити більше 4-х голів, повідомляє UA-Футбол.

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Востаннє Буковина забивала понад чотири голи у матчі Другої ліги проти Боярки-2006 (7:0). Цікаво, що у березні Буковина перемагала Чернігів з рахунком 4:0.

Додамо, що Буковина очолює групу на вибування Першої ліги, маючи в активі 32 очки. У матчі проти МФК Металурга головним героєм став Василь Палагнюк, який відзначився покером.

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