Разгромная победа Буковины над МФК Металлургом (5:0) стала первой для клуба из Черновцов с 2007 года, в котором команде удалось забить более 4-х голов, сообщает UA-Футбол.

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Последний раз Буковина забивала более четырех голов в матче Второй лиги против Боярки-2006 (7:0). Интересно, что в марте Буковина побеждала Чернигов со счетом 4:0.

Добавим, что Буковина возглавляет группу на выбывание Первой лиги, имея в активе 32 очка. В матче против МФК Металлурга главным героем стал Василий Палагнюк, который отметился покером.

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