Перша ліга 2023/24, 5-й тур, друге коло

Чемпіонська група

Агробізнес – ФСК Маріуполь – 1:1

Голи: Войтиховський, 50 – Тєрєхов, 90+4

Група вибування

МФК Металург – Буковина – 0:5

Голи: Палагнюк, 38, 55, (пен.), 62, (пен.), 84, Власенко, 81

Діназ – Хуст –1:0

Гол: Волошин, 90+3

Гірник-Спорт – Поділля – 1:1

Голи: Посєвкін, 7 – Чібуезе, 90, (аг.)

У чемпіонській групі відбувся лише один поєдинок: Агробізнес – ФСК Маріуполь. Підопічні Чижевського повели в рахунку на 50-й хвилині, і гра йшла до мінімальної перемоги Агробізнеса, але Тєрєхов на 90+4 замкнув навіс з кутового та врятував нічию для ФСК Маріуполя.

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А в групі вибування відбулось одразу 3 поєдинки. Буковина не помітила МФК Металург, а головним героєм став нападник Василь Палагнюк, який оформив покер (2 голи з пенальті). Ще один м'яч у активі Власенка.

Діназ під керівництвом Олександра Головка вирвав перемогу над Хустом, перервавши переможну серію суперника у 2024 році, яка налічувала 4 матчі. Героєм зустрічі став Андрій Волошин, який забив єдиний гол на 90+4. А Гірник-Спорт та Поділля поділили очки, розійшовшись нічиєю 1:1.