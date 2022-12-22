Агробізнес подав документи на атестацію в ПФЛ та планує поновити участь у Першій лізі з наступного сезону, повідомляє "Український футбол".

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Зазначається, що керівництво та тренерський штаб залишилися на своїх місцях. В клубі функціонує дитячо-юнацька школа, працівники доглядають за клубною інфраструктурою.

Нагадаємо, що Агробізнес брав участь у сезоні 2021/22 Першої ліги, але чемпіонат був перерваний через напад росіян на Україну. Через це клуб вирішив відмовитись від першості у поточному сезоні.

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