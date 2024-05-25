У поєдинку 38-го туру чемпіонату Італії Монца на виїзді поступилась Ювентусу (0:2). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Напередодні Болонья у завершальному матчі сезону несподівано поступилась Дженоа з рахунком 0:2 і закрутила інтригу у боротьбі за бронзові нагороди Серії А. Ювентус, який йшов четвертим, ще до матчу з Монцою зрівнявся за очками з болонцями, і у випадку перемоги підіймався на чисту третю сходинку.

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Теоретично потіснити "Стару синьйору" могла Аталанта, яка з 66-ма пунктами йшла п'ятою і мала дві гри в запасі, але свій матч Юве мав вигравати, аби потім не шкодувати про втрачене. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про шалену інтригу, яку закрутили майбутні учасники Ліги чемпіонів у боротьбі за бронзу.

Вже на 9-й хвилині Монца мала виходити вперед, але Перін відбив три поспіль удари. Ювентус огризнувся пострілом у поперечину: Фаджолі з далекої відстані перевірив каркас воріт на міцність.

В середині тайму Мілік на мить не встиг на простріл від партнера – м'яч підступно відскочив від газону, влучив у поляка і загальмувався перед воротами.

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За мить Іццо врятував Монцу, вибивши сферу з воріт після удару Їлдіза. Ювентус підтискав і таки забив – К'єза отримав м'яч на лівому фланзі, увірвався у штрафний і з гострого кута прошив Соррентіно. У наступній атаці туринці заробили право на кутовий, Фаджолі подав, а Сандро головою подвоїв перевагу.

По перерві Юве продовжив тиснути – чого лише варті два моменти К'єзи! Монца, до слова, теж огризалась, але пробити захист суперника ніяк не вдавалось. Цікаво, що господарі на другий тайм вирішили змінити голкіпера, давши пограти і Пінсольйо. І той не підвів, тричі врятувавши туринців.

Останній матч у футболці "Старої синьори" провів Алекс Сандро, якого трибуни проводжали оваціями. Бразилець навіть виконав коло пошани, дякуючи фанатам за любов і підтримку.

На останній хвилині Дзербін заробив другий "гірчичник", залишивши Монцу у меншості. У доданий час Міретті влучив у стійку, хоча за мить до цього пролунав свисток про порушення правил.

На 94-ій хвилині Монца вимагала пенальті за підніжку від Веа. Рефері довго слухала підказки помічників, а потім побігла дивитись відеоповтор сама. Зрештою, перед падінням суддя угледіла гру рукою Пессіни і одинадцятиметровий не призначила.

Перемога принесла Ювентусу 71 очко і закріпила не третій сходинці турнірної таблиці, Монца фінішувала дванадцятою.

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