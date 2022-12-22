Первая лига со следующего сезона может пополниться довольно именитым клубом.

Агробизнес подал документы на аттестацию в ПФЛ и планирует возобновить участие в Первой лиге со следующего сезона, сообщает "Український футбол".

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Отмечается, что руководство и тренерский штаб остались на своих местах. В клубе функционирует детско-юношеская школа, работники ухаживают за клубной инфраструктурой.

Напомним, что Агробизнес принимал участие в сезоне 2021/22 Первой лиги, но чемпионат был прерван из-за нападения россиян на Украину. Поэтому клуб решил отказаться от первенства в текущем сезоне.

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