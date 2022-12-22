"Поки що не можу сказати щось конкретне. Будемо дивитись вже після Нового року. На сьогодні в клубі нема ані футболістів, ані тренерів.

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Вся команда розпущена. Але надія на те, що ми можемо повернутись до виступів, існує", – поділився Горельцев в коментарі Українському футболу.

Зауважимо, що Олімпік після сезону 2020/21 вирішив знятись з УПЛ, в якій виступав з 2014 року. Тодішній президент Владислав Гельзін заявив, що клуб тимчасово припинив діяльність.

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