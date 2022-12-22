"В клубі нема ані футболістів, ані тренерів": президент Олімпіка розкрив невтішну долю колективу
Президент Олімпіка Андрій Горельцев розповів, чи зможе клуб взяти участь у сезоні 2023/24.
"Поки що не можу сказати щось конкретне. Будемо дивитись вже після Нового року. На сьогодні в клубі нема ані футболістів, ані тренерів.
"Павелко узурпував владу, як Путін і Лукашенко": Гельзін вибухнув критикою на адресу президента УАФ
Вся команда розпущена. Але надія на те, що ми можемо повернутись до виступів, існує", – поділився Горельцев в коментарі Українському футболу.
Зауважимо, що Олімпік після сезону 2020/21 вирішив знятись з УПЛ, в якій виступав з 2014 року. Тодішній президент Владислав Гельзін заявив, що клуб тимчасово припинив діяльність.
"Я там нормально поплавав у болоті": мріяв про Реал, дебютував у 30 років, кава з Шуховцевим, гол на 75 секунді