В останньому турі Прімери Жирона пройшла непростий тест у матчі із Альмерією, поступаючись по ходу зустрічі із рахунком 0:2. Одним з головних героїв матчу став український форвард Артем Довбик, який оформив дубль у ворота андалусійського клубу.

У бомбардирській гонитві чемпіонату Іспанії екс-нападник СК Дніпро-1 входить до топ-10 найрезультативніших гравців – по 5 забитих голів відразу у сімох гравців. Ще один український форвард Роман Яремчук ніяк не може відкрити лік своїм м'ячам у Валенсії: напередодні наш земляк врешті забив (у ворота Кадісу), але офсайд відібрав у нього радість гольового дебюту. Про це і не тільки дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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