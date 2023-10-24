В последнем туре Примеры Жирона прошла непростой тест в матче с Альмерией, уступая по ходу встречи со счетом 0:2. Одним из главных героев матча стал украинский форвард Артем Довбик, который оформил дубль в ворота андалусийского клуба.

В бомбардирской гонке чемпионата Испании экс-нападающий СК Днепр-1 входит в топ-10 самых результативных игроков – по 5 забитых голов сразу у семерых игроков. Еще один украинский форвард Роман Яремчук никак не может открыть счет своим мячам в Валенсии: накануне наш земляк наконец-то забил (в ворота Кадиса), но офсайд отобрал у него радость голевого дебюта. Об этом и не только смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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