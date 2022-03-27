Кельти Хартс здолали Стенхаузмур і достроково стали чемпіонами Ліги 2 – четвертого за силою дивізіону Шотландії. У команди 16 очок відриву від конкурентів. Кельти Хартс виходять у третій дивізіон.

Чемпіонський гол забив Макс Кучерявий. 19-річний українець вийшов на заміну та головою замкнув подачу з лівого флангу. Цей м'яч став єдиним у матчі, а наш хлопець – героєм.

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Кучерявий взимку перейшов у Кельти Хартс на правах оренди з Сент-Джонстона. Першу половину сезону він провів у 5 дивізіоні, після чого отримав шанс на вищому рівні.

"Ніхто сьогодні не заслужив більше забити переможний гол, ніж Макс. Сміливий хлопчина з великим майбутнім у футболі. Сент-Джонстон, у вас росте справжній майстер", – так Кельти Хартс відреагували на гол Кучерявого.