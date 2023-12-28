"Найсильніший український воротар – Андрій Лунін з іспанського Реала. Передусім, у нього неабиякий менталітет. Українець неодноразово доводив своє вміння тримати удар.

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Він зберігав холоднокровність навіть тоді, коли тренери мадридців не приховували, що йому в Реалі особливо нічого не світить. Лунін продовжував спокійно робити свою справу й таки довів, що на нього можна завжди розраховувати. Андрій вражає всебічною підготовкою, я не бачу в його діях недоліків. Це топ-рівень", – сказав Шуст у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, у поточному сезоні Лунін провів за Реал 9 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 6 голів (у 4 зустрічах відстояв "на нуль"). Transfermarkt оцінює його у 8 млн євро.

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