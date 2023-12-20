Брентфорд зацікавлений у послугах голкіпера Руха Святослава Ванівського, повідомляє Sport.ua.

Рух відмовився продавати лідера в Англію – відома сума пропозиції, яка не влаштувала клуб

За інформацією джерела, представники АПЛ звернули увагу на 18-річного футболіста у матчі Юнацької Ліги УЄФА Рух – Мітьюлланд. Попри поразку львів'ян (1:4), воротар "жовто-чорних" вразив своєю грою, неодноразово рятуючи команду.

Зазначається, що прогрес Єгора Ярмолюка надихнув Брентфорд уважніше придивитись до українського ринку молодих гравців. Скаути англійського клубу вже спостерігали за Святославом на власні очі у матчі юнацького чемпіонату України Динамо – Рух.

Нагадаємо, Ванівський – вихованець Руха. У поточному сезоні провів 2 матчі у Юнацькій лізі УЄФА і 1 у Другій лізі за Рух-2. Його контакт з львів'янами чинний до літа 2027 року.

Багато охочих погріти руки на талантах Руху, або Чого вчить сумна історія Кухаревича