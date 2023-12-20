Український голкіпер може стати одноклубником Ярмолюка у Брентфорді
АПЛ розглядає можливість поповнитись черговим українцем – "бджоли" поклали око на воротаря Руха Святослава Ванівського.
Брентфорд зацікавлений у послугах голкіпера Руха Святослава Ванівського, повідомляє Sport.ua.
Рух відмовився продавати лідера в Англію – відома сума пропозиції, яка не влаштувала клуб
За інформацією джерела, представники АПЛ звернули увагу на 18-річного футболіста у матчі Юнацької Ліги УЄФА Рух – Мітьюлланд. Попри поразку львів'ян (1:4), воротар "жовто-чорних" вразив своєю грою, неодноразово рятуючи команду.
Зазначається, що прогрес Єгора Ярмолюка надихнув Брентфорд уважніше придивитись до українського ринку молодих гравців. Скаути англійського клубу вже спостерігали за Святославом на власні очі у матчі юнацького чемпіонату України Динамо – Рух.
Нагадаємо, Ванівський – вихованець Руха. У поточному сезоні провів 2 матчі у Юнацькій лізі УЄФА і 1 у Другій лізі за Рух-2. Його контакт з львів'янами чинний до літа 2027 року.
Багато охочих погріти руки на талантах Руху, або Чого вчить сумна історія Кухаревича