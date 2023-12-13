Як стало відомо "Футбол 24", англійський Плімут намагався підписати 26-річного хавбека "жовто-чорних" Юрія Климчука. Це було у літнє трансферне вікно.

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Плімут звернув увагу на солідний відрізок Климчука у весняній частині чемпіонату України 2022/23 (7 голів та 1 асист). Але пропозиція англійського клубу не переконала львівський клуб. Суми, яка склала близько 500 тисяч євро, виявилося замало. Рух відмовився продавати Климчука.

До слова, Плімут посідає тільки 20 місце у Чемпіоншипі – 22 очки після 20-ти матчів. Рух завершив першу частину УПЛ на 6-й позиції турнірної таблиці, а Климчук у останніх матчах майже не потрапляв у склад – лише один вихід на поле в 5-ти поєдинках. В активі хавбека 13 матчів у чемпіонаті, 5 голів і 2 асисти.

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