Брентфорд заинтересован в услугах голкипера Руха Святослава Ванивского, сообщает Sport.ua.

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По информации источника, представители АПЛ обратили внимание на 18-летнего футболиста в матче Юношеской Лиги УЕФА Рух – Митьюлланд. Несмотря на поражение львовян (1:4), вратарь "желто-черных" поразил своей игрой, неоднократно спасая команду.

Отмечается, что прогресс Егора Ярмолюка вдохновил Брентфорд внимательнее присмотреться к украинскому рынку молодых игроков. Скауты английского клуба уже наблюдали за Святославом воочию в матче юношеского чемпионата Украины Динамо – Рух.

Напомним, Ванивский – воспитанник Руха. В текущем сезоне провел 2 матча в Юношеской лиге УЕФА и 1 во Второй лиге за Рух-2. Его контакт с львовянами действует до лета 2027 года.

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