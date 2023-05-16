Юні українці у складі Барселони U-13 – Артем Рибак та Родіон Калашніков – додали до свого резюме трофей чемпіонів Іспанії.

Рибак та Калашніков здобули черговий трофей у Барселоні. Хлопці стали чемпіонами Іспанії, про що повідомив сам Артем Рибак у своєму Instagram.

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Це далеко не перший трофей для них обох – вони вже вигравали Міжконтинентальний кубок U-13. Нагадаємо, що Калашніков виступає у складі каталонського клубу ще з 8 років, а Рибак приєднався до "блаугранас" після початку повномасштабної війни, яку росіяни розв'язали проти України.

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