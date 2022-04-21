Хлопчик народився на Сицилії у сім'ї українки та італійця. Коли Антоніо було 4 роки, батьки переїхали до Миколаєва. Там наш герой займався футболом і вже грав у молодіжці місцевого клубу.

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Після нападу російської армії 17-річний Антоніо був змушений емігрувати на батьківщину свого тата. Однак сам Тото Бароне залишився в Україні: "Я виходжу з дому, бачу трупи на вулицях, але не хочу їхати. Забагато працював за ці роки, щоб зараз все залишити. Сподіваюся, Антоніо знайде собі команду в Італії та стане відомим футболістом".

Бажання батька швидко стало реальністю. Бароне-молодшого запросив Наполі Юнайтед, який виступає у п'ятому за рівнем дивізіоні й претендує на вихід в Серію D. Тренує команду Дієго Марадона-молодший. Антоніо чітко знає, де може принести найбільше користі. "Я вінгер, можу бути треквартістою, центральним нападником. Люблю Роналду, його менталітет переможця. А тато каже, що я схожий на Чіро Іммобіле – такий же швидкий, забиваю обома ногами та головою", – цитує українця Джанлука Лападула.

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