Мальчик родился на Сицилии в семье украинки и итальянца. Когда Антонио было 4 года, родители переехали в Николаев. Там наш герой занимался футболом и играл в молодежке местного клуба.

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После нападения российской армии 17-летний Антонио был вынужден эмигрировать на родину своего отца. Однако сам Тото Бароне остался в Украине: "Я выхожу из дома, вижу трупы на улицах, но не хочу ехать. Слишком много работал за эти годы, чтобы сейчас все покинуть. Надеюсь, Антонио найдет себе команду в Италии и станет известным футболистом".

Желание отца быстро стало реальностью. Бароне-младшего пригласил Наполи Юнайтед, выступающий в пятом по уровню дивизионе и претендующий на выход в Серию D. Тренирует команду Диего Марадона-младший. Антонио четко знает, где может принести больше пользы. "Я вингер, могу быть треквартистой, центральным нападающим. Люблю Роналду, его менталитет победителя. А папа говорит, что я похож на Чиро Иммобиле – такой же быстрый, забиваю обеими ногами и головой", – цитирует украинца Джанлука Лападула.

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