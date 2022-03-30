"Десять днів тому мені зателефонувала моя мама Моніка та сказала, що є можливість дати притулок українській родині. Я не думав жодної секунди. У понеділок Анна та Мілан прибули до Удіне. Я був вільний, ми всі разом повечеряли. Зустріч вийшла зворушливою. Спочатку було досить складно налагодити спілкування з жінкою, яка змушена виїхати від свого чоловіка, та хлопчиком, який чудово усвідомлює, чому тато не поруч із ним, чому вони не вдома.

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Я намагався вдати, що розумію, що вони відчувають, але в мене так і не вийшло. Не можна зрозуміти війну, якщо не пережив її. Але Мілан чудово впорався, не показав страху чи дискомфорту. Навпаки, він продемонстрував силу, був налаштований дуже позитивно. Мілан любить футбол. Ми спілкувалися через Google Translate, вони не знають англійської. Коли Мілан дізнався, чим я займаюся, він був шокований.

Анна сказала, що хлопчик дуже соромиться, він ніколи не бачив футболіста. Я показав йому відео із моєю грою, подарував футболку. Його очі світилися, він одразу її надягнув. Я пообіцяв, що знайду йому місце у футбольній школі в Удіне, так він зможе скоріше вивчити мову. У будь-якому разі, йому потрібно знайти викладача. Щодо навчання, Мілан відвідуватиме українську школу, дистанційно.

Я жив у цьому будинку від народження. Анна та Мілан оселилися в частині, де жила моя бабуся, вона померла 2013-го. Їм там спокійно, вони можуть усамітнитися. Але з будь-якого питання, нехай навіть перекинути парою слів, побачити добрі очі, вони можуть звертатися до моїх батьків. Я теж допоможу, коли можу. Дуже хочу подружитися з Міланом, у нас не така вже й велика різниця у віці (Вікаріо 26). Хочу, щоб він знав – я поряд. Я виріс із такими цінностями. Мій дядько давно усиновив двох дітей з Ефіопії, вони стали моїми двоюрідними братами.

У роздягальні Емполі ми дуже багато говоримо про війну. Клуб бере активну участь у благодійних ініціативах. Я розповів Ганні та Мілану про те, як Серія А виступає проти війни. В їхніх очах я бачив подяку за нашу підтримку. Часто ми не розуміємо, наскільки важливими є навіть маленькі жести", – цитує Вікаріо GianlucaLapadula з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

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