Уродженець Херсона помер у рідному місті, яке зараз перебуває у блокаді російських окупантів. Трагічну звістку повідомило видання FootBoom. Володимиру Роговському було 68 років.

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До слова, саме Роговський забив перший єврокубковий гол в історії донецького Шахтаря. Постраждало берлінське Динамо у розіграші Кубка УЄФА сезону 1976/1977. У тій зустрічі Шахтар переміг з рахунком 3:0, і після нічиєї 1:1 у матчі-відповіді вийшов у другий раунд турніру.

Загалом Роговський провів за Шахтар 179 матчів та забив 21 м'яч. У складі "гірників" вигравав Кубок СРСР, двічі здобував срібні та один раз бронзові медалі чемпіонату.

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