"Есть интерес, но еще ничего не подписано. Почему Ракув? Это – чемпион Польши, сейчас отбирается через квалификацию в Лигу чемпионов, это еврокубки. Пока ждем, ждем.

Чемпион Польши хочет подписать еще одного украинца – Кочергин может воссоединиться с форвардом из Франции

В Польше такая атмосфера, что украинец чувствует себя как дома, близкий менталитет, в общем все. С адаптацией, думаю, проблем не должно быть. Плюс украинец (Владислав Кочергин, – прим.). В других европейских командах не было ни украинцев, ни русскоязычных. Наш в команде – это, конечно, очень помогает. Но я еще не знаю, сложится ли", – сказал Кухаревич в интервью Українському футболу.

Напомним, Николай принадлежит французскому Труа, который по итогам предыдущего чемпионата вылетел из элиты французского футбола в Лигу 2. Украинский нападающий прошлый сезон провел на правах аренды в шотландском Хиберниане, где в 15 матчах забил 5 голов. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

К слову, в составе Ракува успешно выступает Владислав Кочергин, а СМИ приписывают польскому клубу интерес к еще одному нашему земляку – Максиму Хланю из Зари.

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