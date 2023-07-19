Микола Кухаревич може спробувати себе у ще одній європейській першості.

Український нападник Микола Кухаревич близький до того, аби продовжити кар'єру в Екстраклясі. До 22-річного футболіста проявляє інтерес чемпіон Польщі Ракув, повідомляє журналіст Пьотр Шльонка на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

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За інформацією джерела, йдеться про можливу оренду.

Нагадаємо, Кухаревич належить французькому Труа, який за підсумками попереднього чемпіонату вилетів з еліти французького футболу у Лігу 2. Микола минулий сезон провів на правах оренди в шотландському Хіберніані, де у 15 матчах забив 5 голів. Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро.

До слова, у складі Ракува успішно виступає Владислав Кочергін, а ЗМІ приписують польському клубу інтерес до ще одного нашого земляка – Максима Хланя з Зорі.

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