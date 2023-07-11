Український півзахисник Максим Хлань, який в односторонньому порядку розірвав контракт з Зорею, з великою ймовірністю продовжить кар'єру у Польщі, повідомляє "ТаТоТаке".

Скандальний гравець збірної України має заплатити 10 млн доларів за розірвання контракту з клубом, – джерело

За інформацією джерела, на 20-річного футболіста претендують одразу два представники Екстракляси – чинний чемпіон Ракув та познанська Варта. Наразі триває процес обговорення умов контракту. Окрім того, інтерес до вінгера проявляє неназваний клуб УПЛ.

Нагадаємо, Хлань виступав за Зорю з січня 2021 року. У березні він відмовився продовжувати контракт з луганцями (чинна угода спливала 31 грудня 2023 року) і був відсторонений від тренувань з головною командою. Після матчу 18-го туру УПЛ проти Динамо Максим жодного разу не потрапив у заявку Зорі, повторивши долю Владислава Кочергіна, якого також тривалий час маринували у дублі.

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