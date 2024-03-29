Український форвард Артем Степанов провів тренування разом з основою Байєра. 16-річний нападник опублікував відповідні фото на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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Наш земляк вже не вперше залучається до тренувального процесу першої команди леверкузенців. Раніше Хабі Алонсо запрошував його для роботи з зірками "фармацевтів" і навіть дав зіграти у товариському матчі.

Нагадаємо, Степанов нині виступає за команду U-17. У поточному сезоні у 19 матчах він забив 13 голів і віддав 1 асист (також провів одну гру за U-19). Його контракт з Байєром діє до літа 2027 року. За збірну України U-17 він провів 6 поєдинків, в яких відзначився 6 разів.

До слова, головна команда Байєра – без 5 хвилин чемпіон Німеччини. Після 26-ти турів леверкузенці на 10 очок випереджають Баварію.

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