Украинский форвард Артем Степанов провел тренировку вместе с основой Байера. 16-летний нападающий опубликовал соответствующие фото на своей странице в социальной сети Instagram.

"Я уже дебютировал за основу Байера": украинский форвард рассказал о приглашении от Хаби Алонсо

Наш земляк уже не впервые привлекается к тренировочному процессу первой команды леверкузенцев. Ранее Хаби Алонсо приглашал его для работы со звездами "фармацевтов" и даже дал сыграть в товарищеском матче.

Напомним, Степанов ныне выступает за команду U-17. В текущем сезоне в 19 матчах он забил 13 голов и отдал 1 ассист (также провел одну игру за U-19). Его контракт с Байером действует до лета 2027 года. За сборную Украины U-17 он провел 6 поединков, в которых отличился 6 раз.

К слову, главная команда Байера – без 5 минут чемпион Германии. После 26-ти туров леверкузенцы на 10 очков опережают Баварию.

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