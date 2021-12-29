Український форвард клубу Діла Микола Ковталюк визнаний найкращим бомбардиром минулого сезону в чемпіонаті Грузії, повідомляє видання Adjarasport.

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Наш футболіст провів за свій клуб 16 матчів, в яких забив 10 голів. Також він був названий легіонером сезону.

Нагадаємо, у минулому сезоні Діла посіла третю сходинку у чемпіонаті Грузії. В останньому турі команда українця обіграла Локомотив (2:1), а один з голів забив саме Ковталюк, що дозволило обійти суперника на один пункт і завоювати путівку в єврокубки.

До слова, раніше 25-річний футболіст увійшов до числа найкращих гравців чемпіонату Грузії у 2020-му році.

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