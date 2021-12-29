Украинский форвард клуба Дила Николай Ковталюк признан лучшим бомбардиром прошлого сезона в чемпионате Грузии, сообщает издание Adjarasport.

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Наш футболист провел за свой клуб 16 матчей, в которых забил 10 голов. Также он был назван легионером сезона.

Напомним, в прошлом сезоне Дила заняла третье место в чемпионате Грузии. В последнем туре команда украинца обыграла Локомотив (2:1), а один из голов забил именно Ковталюк, что позволило обойти соперника на один пункт и завоевать путевку в еврокубки.

К слову, ранее 25-летний футболист вошел в число лучших игроков чемпионата Грузии в 2020 году.

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