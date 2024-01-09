Український нападник і леверкузенський клуб підписали новий контракт до 2027 року. Попередній завершувався вже найближчого літа.

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Після початку повномасштабної війни Степанов покинув систему Шахтаря і перебрався до Європи. Влітку 2022-го височенний нападник (192 см) перебрався до Байєра. У нинішньому сезоні Бундесліги Вест U-17 Артем провів 16 матчів, оформивши 9 голів та один асист. На юнацькому рівні Степанов зберігає вірність Україні – 3 голи у 3 матчах за збірну U-17.

Нагадаємо, доросла команда Байєра несподівано пішла лідером Бундесліги на зимову паузу.

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