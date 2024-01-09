Украинский нападающий и леверкузенский клуб подписали новый контракт до 2027 года. Предыдущий завершался уже ближайшим летом.

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После начала полномасштабной войны Степанов покинул систему Шахтера и перебрался в Европу. Летом 2022-го высокий нападающий (192 см) перебрался в Байер. В нынешнем сезоне Бундеслиги Вест U-17 Артём провел 16 матчей, оформив 9 голов и один ассист. На юношеском уровне Степанов сохраняет верность Украине – 3 гола в 3 матчах за сборную U-17.

Напомним, взрослая команда Байера неожиданно пошла лидером Бундеслиги на зимнюю паузу.

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