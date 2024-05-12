Мюнхенський клуб досі не може знайти тренера на заміну Томасу Тухелю.

Баварія завчасно повідомила про прощання з Томасом Тухелем в кінці сезону та розпочала пошуки нового тренера. Мюнхенцям не вдалося запросити Хабі Алонсо та Юліана Нагельсманна, відмовився від посади також Ральф Рангнік.

Баварії доводиться вмовляти свого колишнього тренера – легендарний форвард може стати асистентом

Баварія спробувала запросити Олівера Гласнера. Австрійський фахівець дуже швидко зумів зарекомендувати себе в АПЛ на чолі Крістал Пелас. В останніх шести турах його команда здобула п'ять перемог, зокрема над Ліверпулем і МЮ.

Гласнер – креатура нового спортивного директора Баварії Крістофа Фройнда, який давно дружить з Гласнером. Олівер показав хороші результати з Вольфсбургом і виграв Лігу Європи з Айнтрахтом.

Втім, Баварія навіть тут отримала відмову. Крістал Пелас категорично заявив, що не відпустить свого тренера влітку. Наразі єдиним варіантом для Баварії залишається Гансі Флік.