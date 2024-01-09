Георгій Судаков може продовжити боротьбу в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів, але вже без Шахтаря.

Наполі твердо налаштований оформити трансфер 21-річного півзахисника "гірників", стверджує Sport.es. Керівництво Шахтаря вже змирилось з втратою зірки – якщо не в січні, то влітку точно.

Шахтар відхилив 25 млн євро за Судакова від учасника плей-офф ЛЧ, – ЗМІ

Донеччани встановили мінімальну планку для переговорів у розмірі 35 млн євро. Наполі зібрав значну частину цих коштів, продавши Ельмаса в РБ Лейпциг за 25 млн євро. Партенопейці планують діяти рішуче і перехопити Судакова з-під носа Ювентуса, який вважався фаворитом на хавбека.

Міні-козир українця – гол у ворота Барселони на груповому етапі нинішнього розіграшу ЛЧ. Цікаво, що в 1/8 фіналу каталонці вийшли саме на Наполі.

Судакова у Європі ніхто не запитуватиме, чого він хоче – що впливає на цінник українського феномена?