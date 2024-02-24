Український нападник Микола Агапов продовжить кар'єру у малазійському Паханзі, повідомляє клубна прес-служба.

Чорноморець оголосив про підписання екс-голкіпера Ворскли та захисника Полісся

30-річний бомбардир перейшов у нову команду у статусі вільного агента і підписав угоду до 31 грудня 2024 року.

Нагадаємо, Агапов – вихованець Металіста. На професіональному рівні дебютував за Десну у 2013 році. Також виступав за харківський Геліос, краматорський Авангард, сумський Альянс, турецькі Гебзеспор та Іселспор, узбецькі Сурхан і Машал. Останнім його клубом був казахський Акжайик, за який він грав з березня 2023 року (26 голів і 9 асистів у 31-му матчі). Transfermarkt оцінює його у 350 тисяч євро.

До слова, Паханг минулого сезону фінішував у Суперлізі на 5-й сходинці. Новий сезон у чемпіонаті Малайзії стартує 3 травня.

Динамо у "бермудському трикутнику": Ярмоленко близько, нові ролі двох лідерів, місце Супряги