Украинский нападающий Николай Агапов продолжит карьеру в малазийском Паханге, сообщает клубная пресс-служба.

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30-летний бомбардир перешел в новую команду в статусе свободного агента и подписал соглашение до 31 декабря 2024 года.

Напомним, Агапов – воспитанник Металлиста. На профессиональном уровне дебютировал за Десну в 2013 году. Также выступал за харьковский Гелиос, краматорский Авангард, сумской Альянс, турецкие Гебзеспор и Иселспор, узбекские Сурхан и Машал. Последним его клубом был казахский Акжайык, за который он играл с марта 2023 года (26 голов и 9 ассистов в 31-м матче). Transfermarkt оценивает его в 350 тысяч евро.

К слову, Паханг в прошлом сезоне финишировал в Суперлиге на 5-й строчке. Новый сезон в чемпионате Малайзии стартует 3 мая.

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