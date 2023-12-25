Київський клуб планує посилити позицію форварда у зимове трансферне вікно та розглядає двох кандидатів.

У шорт-листі Оболоні зараз фігурують два гравці, які вже виступали в УПЛ, – Назарій Нич та Олег Вишневський, повідомляє ТаТоТаке.

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Йдеться про нападника Миная Назарія Нича (провів 5 матчі за ЛНЗ у поточному сезоні) та екс-форварда Миная Олега Вишневського (13 матчів за закарпатців у цьому сезоні). Цікаво, що в кожного з них нема результативних дій у цій кампанії.

Наразі Вишневський перебуває у статусі вільного агента після розриву контракту з Минаєм, а угода Нича з ЛНЗ добігає кінця через пів року. Оболонь посідає 13 місце в УПЛ, а до рятівної 12-ї сходинки лише 1 пункт.

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