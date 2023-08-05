Український форвард може повернутись в УПЛ – в його послугах зацікавлений учасник єврокубків
13:04 - Читать на русском
Нападник Сент-Трюйдена Олександр Філіппов близький до повернення в рідний чемпіонат.
Філіппов потрапив у сферу інтересів СК Дніпро-1 та Ворскли, повідомляє ТаТоТаке.
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Зазначається, що через політику власників Сент-Трюйдена на українця не розраховують. Проблемою може стати небажання родини Олександра повертатись до України.
Відзначимо, що минулий сезон Філіппов провів у складі Риги, проте чимало пропустив через травму, провівши лише 2 матчі та 1 гол. Контракт нападника з Сент-Трюйденом спливає через рік.
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