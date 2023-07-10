Нападник Сент-Трюйдена Олександр Філіппов близький до зміни клубної прописки вже цього літа.

Філіппов класно розпочав передсезонну підготовку в складі Сент-Трюйдена – українець забив 2 голи в чотирьох спарингах, зігравши в кожному по тайму.

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Проте, за інформацією ТаТоТаке, керівництво клубу не розраховує на Олександра, бо вони мають намір розкручувати молодих японців або гравців з Європи. Не рятує і наявність тренера, під керівництвом якого 30-річний Філіппов був основним гравцем у Ризі. Контракт нападника з Сент-Трюйденом спливає через рік.

Відзначимо, що минулий сезон Філіппов провів у складі Риги, проте чимало пропустив через травму – лише 2 матчі та 1 гол.

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