Нападающий Сент-Трюйдена Александр Филиппов близок к возвращению в родной чемпионат.

Филиппов попал в сферу интересов СК Днепр-1 и Ворсклы, сообщает ТаТоТаке.

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Отмечается, что из-за политики владельцев Сент-Трюйдена на украинца не рассчитывают. Проблемой может стать нежелание семьи Александра возвращаться в Украину.

Отметим, что прошлый сезон Филиппов провел в составе Риги, однако немало пропустил из-за травмы, проведя всего 2 матча и 1 гол. Контракт нападающего с Сент-Трюйденом истекает через год.

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