Чемпионат Литвы, 18 тур

Шяуляй – Джюгас Тельшяй – 3:2

Голы: Щебетун, 13 (пен.), 17, 89 – Койке, 18, Эдуардо, 69

Украинский форвард всего несколько дней назад присоединился к Шяуляю и устроил шоу в первом же матче. Щебетун оформил дубль за 17 минут, реализовав пенальти и выход один на один с голкипером.

Форвард Шахтера снова напомнил о себе в Европе – отдал ассист через несколько секунд после появления на поле

Хозяева растеряли преимущество к середине второго тайма, но последнее слово все же было за Щебетуном. Украинец за пределами штрафной убрал голкипера и мягким парашютом отправил мяч точно под дальнюю штангу. Защитник соперника бежал спасать ситуацию и очень неприятно ударился в каркас ворот.

Добавим, что 25-летний Щебетун является воспитанником запорожского Металлурга и выпускником академии киевского Динамо. Становился лучшим бомбардиром Динамо U-19 и U-21. На взрослом уровне раньше выступал за Сталь, Металлург З, минский Луч, Авангард и Оболонь.

Запорожці за Дунаєм: Коноплянка і втікачі з Мордору, рекордне число наших легіонерів – як склався для них сезон?