Украинский форвард феерически дебютировал в Европе – хет-трик на вес победы
Нападающий Алексей Щебетун с первого матча отлично адаптировался в чемпионате Литвы.
Чемпионат Литвы, 18 тур
Шяуляй – Джюгас Тельшяй – 3:2
Голы: Щебетун, 13 (пен.), 17, 89 – Койке, 18, Эдуардо, 69
Украинский форвард всего несколько дней назад присоединился к Шяуляю и устроил шоу в первом же матче. Щебетун оформил дубль за 17 минут, реализовав пенальти и выход один на один с голкипером.
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Хозяева растеряли преимущество к середине второго тайма, но последнее слово все же было за Щебетуном. Украинец за пределами штрафной убрал голкипера и мягким парашютом отправил мяч точно под дальнюю штангу. Защитник соперника бежал спасать ситуацию и очень неприятно ударился в каркас ворот.
Добавим, что 25-летний Щебетун является воспитанником запорожского Металлурга и выпускником академии киевского Динамо. Становился лучшим бомбардиром Динамо U-19 и U-21. На взрослом уровне раньше выступал за Сталь, Металлург З, минский Луч, Авангард и Оболонь.
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