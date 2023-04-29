Кащук продовжує розривати в азербайджанській першості, принісши перемогу Сабаху над Шамахами. Українець забив єдиний гол у грі, точно пробивши у дальній кут на 7 хвилині. Ця перемога дозволила Сабаху набрати 74 очки та наблизитись до першого Карабаха (78 пунктів).

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Результативність Олексія переконала Сабах у важливості українця для команди. Telegram-канал What a Goal повідомляє, що азербайджанський клуб розпочав переговори з Шахтарем (донецький клуб володіє правами на гравця) щодо повноцінного трансферу або подовження орендної угоди.

Зауважимо, що Кащук забив уже третій гол за останні дві гри – загалом, це 15-й м'яч у 27 матчах чемпіонату.

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