Кащук продолжает разрывать в азербайджанском первенстве, принеся победу Сабаху над Шамахами. Украинец забил единственный гол в игре, точно пробив в дальний угол на 7 минуте. Эта победа позволила Сабаху набрать 74 очка и приблизиться к первому Карабаху (78 пунктов).

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Результативность Алексея убедила Сабах в важности украинца для команды. Telegram-канал What a Goal сообщает, что азербайджанский клуб начал переговоры с Шахтером (донецкий клуб владеет правами на игрока) по полноценному трансферу или продлению арендного соглашения.

Заметим, что Кащук забил уже третий гол за последние две игры – в общем, это 15-й мяч в 27 матчах чемпионата.

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