Чемпіонат Азербайджану, 19 тур

Сабах – Нефтчі – 2:0

Голи: Мікельс, 7 (пен.), Кащук, 37

Столичні команди проводили центральний матч туру. Сабах йшов другим, а Нефтчі третім з відставанням у 5 очок.

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Олексій Кащук проводить другий сезон у складі клубу з Баку. Чемпіон світу U-20 має статус одного з найрезультативніших гравців першості – 9+4 у 14 матчах. У минулому турі українець голом допоміг розбити Сумгаїт (6:0), а сьогодні відзначився і в дербі. Все вирішилося ще до перерви. Мікельс реалізував пенальті за гру рукою, а Кащук чітко завершив вихід віч-на-віч з кіпером.

Перемога дозволила Сабаху закріпитися на другій сходинці, але відставання від Карабаха все ще складає чималі 7 пунктів. За бакинців також виступає вихованець Динамо Зураб Очігава та Анатолій Нурієв, який змінив український паспорт на азербайджанський. Контракт Кащука досі належить Шахтарю, а оренда в Сабаху завершується влітку.

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