Сакар'яспор оголосив про підписання українського легіонера. Контракт розрахований на півтора року.

Екс-форвард Динамо та збірної України продовжить кар'єру у чемпіонаті Туреччини

Попереднім клубом Гречишкіна був Генчлерберлігі, який посідав останню сходинку другого дивізіону Туреччини. Натомість Сакар'яспор йде дев'ятим і має шанси поборотись за підвищення.

31-річний Гречишкін розпочинав свою кар'єру в Шахтарі. Окрім "гірників", встиг пограти за Зорю, Маріуполь, Чорноморець та Олександрію. Також встиг провести 2 поєдинки у складі збірної України.

Son olarak Gençlerbirliği forması giyen Dmytro Grechyshkin ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladık.



Hoş geldin Dmytro Grechyshkin!



https://t.co/SvVD65N1ex#AnadoluGüneşi pic.twitter.com/MAg5uP1MLc — Sakaryaspor (@Sakaryaspor) January 26, 2023

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