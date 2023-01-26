Екс-хавбек збірної України пішов на підвищення у другому дивізіоні Туреччини
Півзахисник Дмитро Гречишкін здійснив перехід у межах Туреччини.
Сакар'яспор оголосив про підписання українського легіонера. Контракт розрахований на півтора року.
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Попереднім клубом Гречишкіна був Генчлерберлігі, який посідав останню сходинку другого дивізіону Туреччини. Натомість Сакар'яспор йде дев'ятим і має шанси поборотись за підвищення.
31-річний Гречишкін розпочинав свою кар'єру в Шахтарі. Окрім "гірників", встиг пограти за Зорю, Маріуполь, Чорноморець та Олександрію. Також встиг провести 2 поєдинки у складі збірної України.
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