Бригада 34-річного киянина Миколи Балакіна отримала призначення на матч 6 туру відбору Євро-2024 між Сан-Маріно та Словенією, інформує офіційний сайт УЄФА.

Україна – Англія: гру розсудить арбітр, який фіксував нічию Шахтаря з Інтером

Асистентами на лініях будуть Дмитро Запороженко та Андрій Скрипка. Обов’язки четвертого арбітра виконає Ярослав Козик. Матч Сан-Маріно – Словенія в рамках групи Н відбудеться 10 вересня, початок о 21:45. Карликова країна з 0 очок іде останньою, а балканці зі 7 пунктами ще претендують на найвищі місця.

Додамо, що Балакін наразі є одним з найстатусніших арбітрів України, регулярно отримуючи призначення на міжнародні матчі збірних та клубів.

Кувейтський скандал української легенди: шейх проти Ступара і скасований гол Жиресса