Збірні України та Англії дізнались, який рефері судитиме поєдинок відбору до Євро-2024.

Матч між Україною та Англією розсудить болгарин Георгій Кабаков, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Зазначимо, що арбітр лише одного разу працював на матчі українських команд – поєдинок Ліги чемпіонів між Шахтарем та Інтером у жовтні 2020 року (завершився нічиєю 0:0). На лініях йому допомагатимуть Мартін Маргарітов та Діян Валков.

Нагадаємо, що Україна зустрінеться з Англією 9 вересня, початок о 19:00. Перша зустріч між командами завершилась впевненою перемогою "трьох левів" – 2:0.

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