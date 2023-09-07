УЕФА дает хоть какую-то практику украинским судьям на международном уровне.

Бригада 34-летнего киевлянина Николая Балакина получила назначение на матч 6 тура отбора Евро-2024 между Сан-Марино и Словенией, сообщает официальный сайт УЕФА.

Украина – Англия: игру рассудит арбитр, фиксировавший ничью Шахтера с Интером

Помощниками на линиях будут Дмитрий Запороженко и Андрей Скрипка. Обязанности четвертого арбитра выполнит Ярослав Козык. Матч Сан-Марино – Словения в рамках группы Н состоится 10 сентября, начало в 21:45. Карликовая страна с 0 очков идет последней, а балканцы с 7 пунктами еще претендуют на самые высокие места.

Добавим, что Балакин является одним из самых статусных арбитров Украины, регулярно получая назначения на международные матчи сборных и клубов.

Кувейтский скандал украинской легенды: шейх против Ступара и отмененный гол Жиресса