Український арбітр Беккер пригадав скандальний епізод, коли Вакс вилучив Гармаша

Коли Гармаша попросили вийти за поле, Вакс почав гру, хтось крикнув, до сих пір не можемо зрозуміти хто. Або четвертий арбітр, або асистент крикнув: "Юра, Гармаш вийшов на поле". І все, Вакс побачив і приймав рішення сам.
Розумію, що люди сприймали, ніби Гармаша спіймали. Але якщо ви пам'ятаєте той матч, його можна було ловити ще раніше. Але цим ніхто не займається. Не те, що пенальті призначити на початку матчу або когось вилучити на початку. Якщо воно є – воно є.
Тут вийшов такий інцидент. Вийшли з тієї ситуації так. А правильно чи неправильно – вирішувати комітету", – сказав Беккер у ютуб-шоу "Бомбардир".