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Хачеріді: Можливо, в 2012 році Вакс забрав у Динамо чемпіонство

19 жовтня 23:28 1148 Читать на русском
Хачеріді: Можливо, в 2012 році Вакс забрав у Динамо чемпіонство
Євген Хачеріді / Фото dynamomania

Екс-захисник Динамо Євген Хачеріді поділився своєю думкою про українських арбітрів.

"Цікаво, хто за суддівство відповідає? Є судді, хтось за них відповідає? Якщо суддя жахливо, очевидно жахливо судив, його потрібно відправляти в Першу, Другу лігу. На рік, нехай там судить.

Шахтар – Зоря матч – ну це ж жах. Жах в дві сторони. Гол Шахтаря – потрібно було ставити штрафний в тому епізоді, Ісмаїлі рукою м'яч зупиняє, суддя дає продовжувати, і гірники забивають гол. Фол Харатіна – чиста червона.

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Улюблений суддя? Вакс. Хоча не можу сказати, що він улюблений, але він дуже кваліфіковано судив. Звичайно, він начудив в Донецьку, коли ми грали. Може, тоді, в 2012 році, він і забрав у Динамо чемпіонство. Спочатку я не зрозумів, тільки після гри зрозумів, чому Гармаша вилучили. Хоча це все придумане. Вони цього хотіли, і зробили. От і все.

Але щодо суддівства в цілому, Вакс дуже кваліфіковано судив. Жабченко ще непогано судив, Абдула.

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Можаровський? Він дуже багато раз судив Динамо не найкращим чином. Можна сказати, упереджено. Пам'ятаю матч з Олександрією, коли він три пенальті не поставив. Ми 0:0 зіграли. Він так хотів. Хотів, щоб ми втратили очки, і ми втратили", – сказав Хачеріді в коментарі для FootballHub.

Теги
Динамо Динамо Євген Хачеріді Євген Хачеріді Арбітри
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