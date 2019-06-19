Украинский арбитр Беккер вспомнил скандальный эпизод, когда Вакс удалил Гармаша

Украинский лайнсмен Сергей Беккер рассказал, почему Юрий Вакс удалил Гармаша в матче между Шахтером и Динамо в 2012-м году.

"Сейчас не могу судить, потому что, во-первых, прошло много времени. Во-вторых, кто-то сказал, кто-то не сказал. Я, конечно, поддерживаю систему переговорного устройства, но в тот момент лучше бы ее не было.

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Когда Гармаша попросили выйти за поле, Вакс начал игру, кто-то крикнул, до сих пор не можем понять кто. Или четвертый арбитр или ассистент крикнул: "Юра, Гармаш вышел на поле". И все, Вакс увидел и принимал решение сам.

Понимаю, что люди воспринимали, вроде Гармаша поймали. Но если вы помните тот матч, его можно было ловить еще раньше. Но этим никто не занимается. Не то, что пенальти назначить в начале матча или кого-то удалить в начале. Если оно есть – оно есть.

Здесь получился такой инцидент. Вышли из ситуации так. А правильно или неправильно – решать комитету", – сказал Беккер в ютуб-шоу "Бомбардир".

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