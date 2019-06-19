toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ЖУНИОР МОРАЕС СБОРНАЯ УКРАИНЫ НЕЙМАР ТРАНСФЕРЫ

Украинский арбитр Беккер вспомнил скандальный эпизод, когда Вакс удалил Гармаша

19 июня 23:26 86 Читати українською
Украинский арбитр Беккер вспомнил скандальный эпизод, когда Вакс удалил Гармаша
Вакс удаляет Гармаша

Украинский лайнсмен Сергей Беккер рассказал, почему Юрий Вакс удалил Гармаша в матче между Шахтером и Динамо в 2012-м году.

"Сейчас не могу судить, потому что, во-первых, прошло много времени. Во-вторых, кто-то сказал, кто-то не сказал. Я, конечно, поддерживаю систему переговорного устройства, но в тот момент лучше бы ее не было.

Хачериди: Возможно, в 2012 году Вакс забрал у Динамо чемпионство

Когда Гармаша попросили выйти за поле, Вакс начал игру, кто-то крикнул, до сих пор не можем понять кто. Или четвертый арбитр или ассистент крикнул: "Юра, Гармаш вышел на поле". И все, Вакс увидел и принимал решение сам.

Понимаю, что люди воспринимали, вроде Гармаша поймали. Но если вы помните тот матч, его можно было ловить еще раньше. Но этим никто не занимается. Не то, что пенальти назначить в начале матча или кого-то удалить в начале. Если оно есть – оно есть.

Здесь получился такой инцидент. Вышли из ситуации так. А правильно или неправильно – решать комитету", – сказал Беккер в ютуб-шоу "Бомбардир".

"Хотів залишитись в УПЛ, проте політична ситуація склалась проти мене". Юрій Вакс – про вилучення Гармаша, російський паспорт та нецензурну лайку на футбольному полі

blog_ava
Заря узнала первых соперников в квалификации Лиги Европы 2019/20
19 июня
1313
Теги
Денис Гармаш Денис Гармаш Арбитры Юрий Вакс Сергей Беккер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Хуммельс во второй раз стал игроком Боруссии Д
    Німеччина — 19 июнь313 Хуммельс во второй раз стал игроком Боруссии Д
2
час
:
22
мин
Аргентина
03:30
Парагвай
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук